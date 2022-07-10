Украинцам показали, как отличаются цены на бензин, дизельное топливо и газ по областям

Украинцам показали, как отличаются цены на бензин, дизельное топливо и газ в разных областях нашей страны.

Об этом пишет «Хвиля» со ссылкой на данные сервиса vseazs.

Киевская область

Цены на бензин А-95+ и А-95 выровнялись на уровне 50,50 грн./л, а вот А-92 в среднем по региону стоит 51,90 грн./л. Дизтопливо премиум класса продают по 58,00 грн./л, а обычное – по 56,50 грн./л. Стоимость автогаза – 36,85 грн./л.

Львовская область

В этом регионе цены на большинство видов топлива совпадают с ценами в Киевской области, однако стоимость автогаза в среднем по Львовщине немного выше – 36,90 грн./л.

Одесская область

В этом регионе стоимость бензина А-95+ в среднем по АЗС на 9 июля составила 53,25 грн./л. Обычный А-95 – 53,00 грн./л. Немного дешевле, чем в столице и области, бензина марки А-92 – 49,50 грн./л. Дизтопливо премиум класса и обычное в Одесской области в одну цену – 56,50 грн./л, а автогаз дороже чем во Львовской области – 36,99 грн./л.

Днепропетровская область

Тут бензина А-95+ и А-95 стоит одинаково – 51,00 грн./л в среднем по АЗС, цена А-92 – 50,00 грн./л. Дизтопливо премиум можно заправить по 58,50 грн./л, а обычное – по 58,00 грн./л. Цены на автогаз тут также превышают цены в трех предыдущих регионах – 37,09 грн./л в среднем.