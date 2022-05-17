В РФ будут выпускать автомобили образца 1988 года

В РФ начали действовать новые правила сертификации автомобилей. Те немногочисленные автозаводы, которые еще продолжают работать на роSSийском рынке, будут теперь выпускать "облегченные" машины.

В частности, новые автомобили в РФ теперь будут без систем ABS и ESP, без катализаторов, а также без другого ранее обязательного оборудования. Это связано с дефицитом микрочипов и других комплектующих. Ранее эти комплектующие в РоSSию ввозили из-за границы. Однако, они попали под западные санкции.

Кроме того, новые автомобили в РФ теперь могут соответствовать экологическому стандарту Евро-0, который был в 1988 году. Придерживаться экологического стандарта Евро-5 для них не обязательно.

Но это еще не все нововведения. В РФ теперь менее строгие требования к уровню шума, который издает автомобиль. При этом новые автомобили будут испытываться по старым требованиям безопасности.

В РФ автомобили сейчас выпускают 2-3 завода, да и то с длительными каникулами. Новые правила сертификации автомобилей, как ожидается, помогут увеличить производство. Например, АвтоВАЗ планирует осенью выпускать ежемесячно по 30 тысяч машин.