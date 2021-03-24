General Motors начал продавать бюджетный аналог Skoda Octavia

В Китае начались продажи нового универсала Baojun Valli, который создали американский концерн General Motors и китайская корпорация SAIC. Это бюджетный аналог Skoda Octavia.

General Motors начал продавать бюджетный аналог Skoda Octavia

Длина этого универсала составляет 4685 мм, ширина – 1806 мм, высота – 1458 мм, а колесная база – 2700 мм. Если сложить задние сиденья, то объем багажника увеличится до 1 620 литров.

Он неплохо оборудован с точки зрения безопасности. К тому же у него есть цифровая приборная панель, мультимедийная система с большим дисплеем, климат-контроль, камеры кругового обзора.

General Motors начал продавать бюджетный аналог Skoda Octavia

Под капотом находится 1,5 л двигатель мощностью 147 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива – 6,2 л на 100 км пути.

В базовой комплектации этот универсал стоит около 10 000 долларов. А вот топовая версия, которая имеет самый большой набор оборудования, стоит заметно дороже.

Нужно отметить, что Baojun Valli будут продавать по всему миру. Только под брендом Chevrolet.

General Motors начал продавать бюджетный аналог Skoda Octavia

Ранее стало известно, что новая Skoda Octavia получит удлиненную версию. У нее будет еще более просторный салон, чем у стандартной версии.


Максимов Віталій, Тудей

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