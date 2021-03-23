Новый украинский лоукост получил права на почти 30 маршрутов

Bees Airline разрешили полеты на 16 чартерных и 13 регулярных маршрутах.

Новый украинский лоукост получил права на почти 30 маршрутов
Фото: avianews.com

Госавиаслужба Украины разрешила новому украинскому лоукосту Bees Airline начать полеты по 16 чартерным и 13 регулярным маршрутам.

Как сообщает avianews, регулярная сеть из Киева будет включать Бургас, Ираклион, Родос, Батуми, Араксос, Аликанте, Барселону, Тирану, Варну и Ларнаку.

Также Bees Airline разрешили запустить регулярные рейсы из Одессы в Тбилиси и Ереван, из Львова - в Ереван.

Чартерная сеть включает маршруты из Киева в Марса-Алам, Момбасу, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Анталию, Бодрум, Тиват.

Также Госавиаслужба разрешила Bees Airline выполнять чартеры из региональных аэропортов Украины: из Львова - в Марса-Алам, Хургаду, Сплит, Анталию, Тиват, из Одессы - в Анталию, из Харькова - в Анталию и Тиват, из Кривого Рога - в Тиват.

На данный момент авиакомпания уже начала чартерные рейсы из Киева и Львова в Египет.

Ранее руководство Bees Airline анонсировало запуск регулярных рейсов в Грузию и Армению ближе к майским праздникам. В зависимости от направления билет будет стоить от 1000-1500 грн.

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