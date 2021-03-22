Растаможка авто подешевеет на 30%. Нацсовет реформ предлагает новую модель

В Национальном совете реформ предлагают внедрить новую модель растаможки автомобилей, ввозимых в Украину из-за границы, которая в течение 5 лет позволит снизить стоимость их легализации на 30%. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Растаможка авто подешевеет на 30%. Нацсовет реформ предлагает новую модель
Фото: epravda.com.ua

Что предлагают

«Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможивания легковых автомобилей будет снижена на 30%. Растаможить транспортное средство можно будет через портал государственных услуг «Дія», — говорится в сообщении.

По информации ОП, пока через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 автомобилей.

«Однако в результате манипулирования со стоимостью транспортных средств в карманах «взяточников» оседает примерно $150 тыс, а потери бюджета достигают $300?400 миллионов», — говорится в сообщении.

В Нацсовете предлагают предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в феврале Верховная Рада приняла за основу законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины относительно введения новой формулы растаможка так называемых «евроблях», которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года.

«За» законопроект №?4643-д о внесении изменений в Налоговый кодекс проголосовало 259 народных депутатов.

«За» законопроект №?4644-д о внесении изменений в Таможенный кодекс — 293 народных депутата.

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