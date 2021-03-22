В Киеве состоялся тендер на проект реставрации моста Патона

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" в четверг, 18 марта, провела тендер на разработку проектно-сметной документации для реставрации моста Патона.

Победителем стала киевская компания "Спецтермомонтаж-Энерго" ("СТМ-Энерго"), сообщается на сайте Prozorro.

Она предложила разработать проект за 46 млн гривен, обойдя ценовые предложения других участников тендера - ООО "Интерпроект" и ООО "Трансспецпроект".

Контракт пока подписать не успели. Срок выполнения работ - до конца 2022 года.

Аварийный мост Патона планируют отреставрировать до конца 2025 года. Мэрия Киева планирует расширить мост до восьми полос движения, установить на нем современное барьерное ограждение и автоматизированную систему вычисления веса транспортных средств во время движения.

На мосту должны спроектировать велосипедные дорожки в оба направления и расширенные тротуары для "Променадной части".

Кроме того, проектант должен учесть возможность устройства трамвайных путей и подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров.

Компания "СТМ-Энерго" зарегистрирована на Андрея Онуприенко из Харьковской области. Как сообщают "Наші гроші", в мае 2016 года, незадолго до приобретения предприятия с уставным капиталом 2 млн гривен, в то время тридцатилетний Андрей Онуприенко искал работу в Киеве с готовностью переехать во Львов, Одессу или другие страны. В качестве опыта работы писал о труде ведущим инженером в Duglas Alliance Ltd. До этого два года работал в харьковском ООО "Луч", а с 2008 по 2011 - в ПАО "Укргидропроект".

По данным аналитической системы Youcontrol, за последние годы "СТМ-Энерго" достаточно активно участвовала в государственных тендерах, выиграв 42 лота на сумму 651 млн гривен.

Последний подряд стоимостью 15 млн гривен компания получила в марте этого года. Он касается экспертизы расчета и согласования ограничений установленной электрической мощности "Днепровской ТЭЦ" на 2022 год.

Напомним, что мост Патона через Днепр ввели в эксплуатацию в 1953 году, и он был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева , соединяющая центр города с большими левобережными жилыми массивами.

В 2019 году стало известно о том, что Институт стальных конструкций имени Шимановского признал состояние моста Патона критическим.

В 2020 году на мосту Патона запретили проезд грузовикам, а движение по крайним полосам перекрыли.