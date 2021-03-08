Массовые модели электромобилей окажутся дешевле аналогов с ДВС уже к 2025 году

Отраслевые аналитики положительно оценили стремление Volkswagen перевести к 2030 году на электротягу половину машин, предлагаемых на мировом рынке. По мнению некоторых экспертов, падение цен на тяговые батареи уже к 2025 году позволит добиться паритета цен с машинами на ДВС, а в дальнейшем последние будут становиться только дороже.

Массовые модели электромобилей окажутся дешевле аналогов с ДВС уже к 2025 году

Источник изображения: Bloomberg

По данным UBS, сейчас версия Volkswagen Golf с двигателем внутреннего сгорания обходится производителю на $5000 дешевле, чем сопоставимые по габаритам электромобили. Уже к 2025 году они могут поравняться по себестоимости производства. Компания Tesla в этом отношении имеет преимущество, поскольку производит и закупает батареи в больших количествах. Каждая батарея, по мнению экспертов UBS, обходится ей дешевле на одну или две тысячи долларов США, чем конкурентам.

Аналитики Ark Innovation вообще склоняются к идее, что к 2025 году седаны массовых марок в электрическом исполнении будут дешевле на тысячи долларов, чем сопоставимые по габаритам машины с ДВС. Объёмы продаж электромобилей к тому моменту будут расти на 82 % в год. К 2040 году многие автопроизводители просто будут отказываться от выпуска массовых моделей с ДВС на рынках с растущей экономикой, сразу предлагая электромобили.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине изменили правила перевозки детей в автокреслахВ Украине изменили правила перевозки детей в автокреслах
В Судане самолет вернули в аэропорт из-за появления в кабине пилотов агрессивного кота, - СМИВ Судане самолет вернули в аэропорт из-за появления в кабине пилотов агрессивного кота, - СМИ
В Украине начался прием заказов на обновленную Toyota CamryВ Украине начался прием заказов на обновленную Toyota Camry
В Сети впервые показали новый Honda CR-VВ Сети впервые показали новый Honda CR-V
УЗ оценила проект City Express в Киеве в 10 млрд гривенУЗ оценила проект City Express в Киеве в 10 млрд гривен
Блок рекламы


Похожие новости
ТОП-10 надежных пикапов в 2020 годуТОП-10 надежных пикапов в 2020 году
Lucid Motors собирается предложить конкурента Tesla Model 3 к 2025 годуLucid Motors собирается предложить конкурента Tesla Model 3 к 2025 году
В Украине будет локализовано производство электромобилейВ Украине будет локализовано производство электромобилей
Дешевле не будет. Рада приняла за основу законопроекты о льготной растаможке «евроблях»Дешевле не будет. Рада приняла за основу законопроекты о льготной растаможке «евроблях»
Ford в Европе почти полностью откажется от авто на бензине и дизеле к 2030 годуFord в Европе почти полностью откажется от авто на бензине и дизеле к 2030 году
Каждые четыре из пяти купленных электромобилей в США — это TeslaКаждые четыре из пяти купленных электромобилей в США — это Tesla
Глава Volkswagen: у Apple не выйдет покорить рынок электромобилей с наскокаГлава Volkswagen: у Apple не выйдет покорить рынок электромобилей с наскока
Обязательный техосмотр автомобилей хотят ввести до конца 2021 годуОбязательный техосмотр автомобилей хотят ввести до конца 2021 году
На украинском рынке электромобилей новый лидерНа украинском рынке электромобилей новый лидер
В 2020 году Ощадбанк выдал автокредитов почти на 2 миллиардаВ 2020 году Ощадбанк выдал автокредитов почти на 2 миллиарда
Последние новости
Подгружаем последние новости