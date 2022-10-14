Електромобілі Sony з'являться у продажу у 2025 році

Sony Honda Mobility, спільне підприємство компаній Honda та Sony, почне продавати автомобілі в першій половині 2025 року, а їх постачання почнеться у 2026 році. Йдеться про електромобілі.

Кілька років тому компанія Sony показала концепт свого першого автомобіля Sony Vision-S 01. Японський технологічний гігант тоді заявив, що планує серійно випускати електромобілі. Через два роки публіці показали новий концепт Sony Vision-S 02. Потім Sony та Honda створили стратегічний альянс, утворивши компанію Sony Honda Mobility. Це підприємство з кінця 2025 року випускатиме машини з електричною силовою установкою.

Sony Honda Mobility віддаватиме пріоритет онлайн-продажам. Попередні замовлення на електромобілі Sony почнуть приймати у першій половині 2025 року. Наприкінці 2025 року відбудеться комерційний запуск. Постачання розпочнеться навесні 2026 року. Випуск цих електрокарів налагодять на одному із заводів Honda у США .

На даний момент відомо, що електромобілі Sony отримають передові технології та сучасне обладнання. Так, вони оснащуватимуться системою автономного водіння 3-го рівня, а також інформаційно-розважальною системою нового покоління.

На початку 2023 року у США покажуть новий концепт електромобіля Sony. Це буде передсерійна версія.

Нагадаємо, раніше Honda показала новий електричний кросовер Prologue.