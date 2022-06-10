В 2026 году появится Renault Clio шестого поколения

Компания Renault планирует в 2026 году выпустить на рынок Renault Clio шестого поколения. Об этом сообщило французское издание L\'argus и показало, как может выглядеть эта новинка.

В 2026 году появится Renault Clio шестого поколения

Известно, что в 2024 году в продаже появится новый электромобиль Renault 5. Ожидалось, что его цена составит около 20 000 евро. То есть он должен был быть отличной альтернативой компактным машинам с двигателем внутреннего сгорания.

Однако, теперь стало понятно, что на самом деле Renault 5 будет стоить дороже – от 22 000 до 24 000 евро. Это связано с тем, что компоненты постоянно увеличиваются в цене, особенно для электромобилей.

В 2026 году появится Renault Clio шестого поколения

Поэтому боссы компании Renault решили оставить на конвейере Renault Clio с двигателем внутреннего сгорания. Его шестое поколения появится в 2026 году. Он получит 1,2- литровый бензиновый двигатель с "мягкой" гибридной силовой установкой. Кроме того, покупателям также предложат версию с полноценной гибридной силовой установкой. Она будет состоять из модернизированного 1,8 л бензинового двигателя и нового электромотора.

Ранее стало известно, что Peugeot тоже пока не будет снимать с конвейера свой субкомпактный автомобиль Peugeot 208. Он получит двигатель 1.2 PureTech стандарта Евро-7.

В 2026 году появится Renault Clio шестого поколения

Renault 5


Максимов Віталій, Тудей





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