В 2026 году появится Renault Clio шестого поколения

Компания Renault планирует в 2026 году выпустить на рынок Renault Clio шестого поколения. Об этом сообщило французское издание L\'argus и показало, как может выглядеть эта новинка.

Известно, что в 2024 году в продаже появится новый электромобиль Renault 5. Ожидалось, что его цена составит около 20 000 евро. То есть он должен был быть отличной альтернативой компактным машинам с двигателем внутреннего сгорания.

Однако, теперь стало понятно, что на самом деле Renault 5 будет стоить дороже – от 22 000 до 24 000 евро. Это связано с тем, что компоненты постоянно увеличиваются в цене, особенно для электромобилей.

Поэтому боссы компании Renault решили оставить на конвейере Renault Clio с двигателем внутреннего сгорания. Его шестое поколения появится в 2026 году. Он получит 1,2- литровый бензиновый двигатель с "мягкой" гибридной силовой установкой. Кроме того, покупателям также предложат версию с полноценной гибридной силовой установкой. Она будет состоять из модернизированного 1,8 л бензинового двигателя и нового электромотора.

Ранее стало известно, что Peugeot тоже пока не будет снимать с конвейера свой субкомпактный автомобиль Peugeot 208. Он получит двигатель 1.2 PureTech стандарта Евро-7.

Renault 5