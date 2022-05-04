Украинцы начали активнее покупать новые авто: какие самые популярные модели

За апрель в Украине увеличилось количество продаж новых легковых автомобилей на фоне итогов марта. Дилеры нашли покупателей на 1242 автомобиля, что почти вдвое больше показателя предыдущего месяца. В то же время падение авторынка по сравнению с прошлым годом остается катастрофическим – 87%, информирует Апостроф.

Об этом сообщили в AUTO-Consulting.

По данным издания, в течение 4 месяцев операторы рынка реализовали 12 905 новых легковых автомобилей, что меньше чем на 58,4% за 2021 год. Во время военного положения авторынок переформатировался, поэтому образовался новый рейтинг лидеров рынка.

Фото: Renault

Первое место на авторынке досталось Renault, который выбирают 16% покупателей. На втором месте – Toyota, а на третье место в апреле вышел VW.

Фото: VW

Фото: Mitsubishi

Конкурентные преимущества в военные времена - это наличие автомобилей у дилеров, поэтому в апреле произошли изменения. Четвертую строчку заняла Skoda, пятое место стабильно занимает Mitsubishi, немного подросли продажи в Hyundai. Интересный тренд - это рост присутствия на рынке Mercedes-Benz и BMW. Связано это с нулевым растаможиванием, которым воспользовались некоторые прямые покупатели и ввезли новые автомобили", - отметили эксперты.

В то же время выросли продажи и "экзотических" китайских брендов, запасы которых сохранились у неофициальных дилеров. Возрос спрос на электромобили.

Также примечательно, что западные области фактически вдвое увеличили свой удельный вес на украинском авторынке, а вот восточные регионы снизили объемы.


Лиза Бровко, Апостроф

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