Рынок электромобилей стремительно растет: какие модели самые популярные

В мире стремительно растет рынок электромобилей: продажи в марте выросли на 60% - до 851 тысячи. Доля электрокаров от всего авторынка увеличилась до 15%, информирует Апостроф .

Об этом сообщает издание Clean Teсhnica.

Как отмечают эксперты, доля чистых электромобилей без учета гибридов, которые заряжаются, достигла 11%. Это первый случай, когда продажа электрокаров превысила 10%. Также было продано 832 тысячи единиц обычных гибридов. Следовательно, суммарно доля электрифицированных авто в мировой продаже достигла 30%. Однако спрос на обычные гибриды вырос только на 1%, а с 2023 года доля рынка снизится.

Эксперты составили ТОП-20 популярнейших электромобилей в мире.

На первом месте – электрический кроссовер американской автомобильной компании Tesla Inc. – Tesla Model Y.

На втором – седан класса "D" на электротяге Tesla Model 3.

На третьем – Wuling Mini EV (производства китайского концерна SAIC совместно с General Motors).

Также в списке практически одни китайские электрокары и гибриды. Есть только три исключения. В частности, на восьмой строке – кроссовер Volkswagen ID.4, на девятой – Hyundai Ioniq 5, а на 17-й – KIA EV6.

Примечательно, что в ТОП-20 не попал ни один японский электрокар. Нет и Nissan Leaf, который несколько лет назад лидировал в этом сегменте.

Следовательно – самой успешной маркой остается Tesla, затем идут китайские концерны SAIC и BYD, четвертая строчка – за группой Volkswagen, а пятая – за концерном Hyundai-KIA.