У 2025 році знімуть з конвеєра Ford Focus

Компанія Ford у 2025 році припинить випускати у Європі Ford Focus. Про це журналістам розповів голова європейського офісу Ford Стюарт Роулі.

У 2025 році знімуть з конвеєра Ford Focus

За його словами, Ford буде робити наголос на електромобілі, тому через кілька років на Старому Континенті перестануть випускати Focus. Натомість покупцям запропонують інші моделі, але вже з електричною силовою установкою.

Наразі Ford Focus випускають на заводі у Саарлуї (Німеччина). Після 29 серпня це підприємство значно скоротить виробництво автомобілів.

Американський автогігант інвестуватиме у випуск електромобілів у Європі. Так, завод у Кельні отримає з цією метою 2 млрд доларів. Крім того, Ford також випускатиме електрокари у Валенсії (Іспанія).

У 2025 році знімуть з конвеєра Ford Focus

Ford Focus, як і раніше, дуже популярний в Україні. Цю модель у великій кількості ввозять із Європи. А от європейці поступово втрачають інтерес до неї. Це не дивно, тому що на Старому Континенті продовжується бум кросоверів.

Потрібно зазначити, що в Європі покупцям Focus доводиться чекати кілька місяців через те, що не вистачає інформаційно-розважальної системи SYNC 4, оскільки її роблять в Україні.

У 2025 році знімуть з конвеєра Ford Focus

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відбулася офіційна прем'єра оновленого Ford Focus.


Максимов Віталій, Тудей





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