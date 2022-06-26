У 2025 році знімуть з конвеєра Ford Focus

Компанія Ford у 2025 році припинить випускати у Європі Ford Focus. Про це журналістам розповів голова європейського офісу Ford Стюарт Роулі.

За його словами, Ford буде робити наголос на електромобілі, тому через кілька років на Старому Континенті перестануть випускати Focus. Натомість покупцям запропонують інші моделі, але вже з електричною силовою установкою.

Наразі Ford Focus випускають на заводі у Саарлуї (Німеччина). Після 29 серпня це підприємство значно скоротить виробництво автомобілів.

Американський автогігант інвестуватиме у випуск електромобілів у Європі. Так, завод у Кельні отримає з цією метою 2 млрд доларів. Крім того, Ford також випускатиме електрокари у Валенсії (Іспанія).

Ford Focus, як і раніше, дуже популярний в Україні. Цю модель у великій кількості ввозять із Європи. А от європейці поступово втрачають інтерес до неї. Це не дивно, тому що на Старому Континенті продовжується бум кросоверів.

Потрібно зазначити, що в Європі покупцям Focus доводиться чекати кілька місяців через те, що не вистачає інформаційно-розважальної системи SYNC 4, оскільки її роблять в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відбулася офіційна прем'єра оновленого Ford Focus.