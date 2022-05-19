Покупка электромобилей во время войны: достоинства и недостатки

В некоторых украинских СМИ появились сообщения о том, что на фоне дефицита бензина и дизельного топлива у украинцев вырос интерес к электромобилям. Так ли это на самом деле и нужно ли немедленно покупать электрокары?

Покупка электромобилей во время войны: достоинства и недостатки

По данным советника заместителя министра инфраструктуры по вопросам развития электротранспорта Марины Китиной, в апреле в Украине зарегистрировали 460 автомобилей с электрической силовой установкой. Всего же по дорогам нашей страны сейчас ездят 35 762 электромобилей. При этом Китина уверена, что в мае украинцы купят больше электромобилей, чем в апреле.

Электромобили, даже подержанные, стоят заметно дороже, чем обычные автомобили с ДВС. Так, хэтчбек Nissan Leaf еще недавно можно было купить по цене 972 420 гривен, а хэтчбек Renault Zoe 2019 года – примерно за 860 000 гривен.

При этом многие б/у автомобили в Украине сейчас можно купить дешевле, чем до начала полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск в Украину. Почему? Потому, что введена на время войны бесплатная растаможка автомобилей на иностранных номерах.

Продавцы электромобилей говорят, что интерес к такому виду транспорта в Украине резко увеличился из-за дефицита топлива и его сильного подорожания. Мол, для электрокаров нужна только электроэнергия. Но давайте вспомним, что в Украине даже до войны была плохо развита инфраструктура для электромобилей….

Покупка электромобилей во время войны: достоинства и недостатки

Также нужно учесть, что в продаже электромобилей стало гораздо меньше, чем раньше. Это значит, что цены на них будут только увеличиваться.

Раньше электрокары ввозили в Украину морским путем. Теперь такой возможности нет. В основном сейчас ввозят из Европы авто с ДВС.

Но при этом электрокары, конечно, заряжать дешевле, чем заправлять авто с ДВС. К тому же, не нужно стоять в очередях на АЗС.

К сожалению, пока нет официальной статистической информации о продажах электромобилей в Украине. После ее появления можно будет сделать определенные выводы….

Напомним, ранее мы рассказали украинским водителям, как не остаться с пустым баком при дефиците топлива.


Максимов Віталій, Тудей

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