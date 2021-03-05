Кличко: В Киеве начали дорожный сезон – продолжаются работы по обновлению Индустриального моста и ремонт дорог

В Киеве начали дорожный сезон. В частности, уже ведутся работы по обновлению Индустриального моста, нескольких других путепроводов и ремонт дорог. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на заседании Киевсовета.

«Нам необходимо обновлять инфраструктуру города, в которую десятилетиями не вкладывали средств. В частности, столичные мосты и дороги. Сейчас, когда потеплело, в городе начинается дорожный сезон. Так, стартовали работы по обновлению Индустриального моста, других путепроводов и капитальный ремонт дорог. Активизируем работы и на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, где мы вышли уже на финальную стадию строительства», – добавил Виталий Кличко.

Также он отметил, что на этот год запланировали и ремонт городских парков, зон отдыха и объектов социальной инфраструктуры.