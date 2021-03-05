В Україні помітили патрульний Porsche: що кажуть у поліції

Поліцейський Porshe Taycan, який помітили на вулицях Києва 2 березня, належить не поліції.

Як розповіли в пресслужбі МВС, машину використовували для зйомок кінокомедії про поліцію. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

«Ми самі не проти поповнити наш автопарк такою крутою автівкою. Але, на жаль, ця машинка знімалася в українській поліцейській комедії і передавати її в користування нам режисери й сценаристи не планують», — йдеться в повідомленні.

При цьому у ЗМІ одразу ж помітили, що в авто немає спеціальних номерів, а також на ньому можна помітити рекламні надписи, які мали прорекламувати фільм, який незабаром вийде в прокат.

Йдеться про фільм «Нереальний КОПець», прем’єра якого запланована 4 березня в столичних кінотеатрах.

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