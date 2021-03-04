В Укравтодоре показали ремонт на Хаджибейском мосту и обещают еще 150 обновленных мостов

В Одесской области на завершающую стадию вышли ремонтные работы на одном из ключевых объектов «Большой стройки» - мосту через Хаджибейский лиман. Он станет одним из 150 мостов, которые планируется построить и реконструировать в 2021 году в рамках Национальной программы восстановления мостов, пишет Укравтодор.

В настоящее время на завершающем этапе находится бетонирование железобетонной плиты пролетного строения левой части моста, сообщают в Укравтодоре.

Движение по правой стороне моста было открыто 23 августа 2020 года, а в мае, после завершения капитального ремонта левой части, движение автотранспорта будет открыто по шести полосам: три в направлении Киева и три - в сторону Одессы.

Хаджибейский мост – одних из самых сложных и ключевых транспортных участков на пути в Одессу, отмечают в Укравтодоре. Мост находится на трассе международного значения М-05 Киев – Одесса и был построен в 1997 году. Единственный до сегодняшнего дня капитальный ремонт на нем проводился в 2007 году.

Напомним, недавно заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о заключении Меморандума между Укравтодором и УЗ о достройке Дарницкого моста в Киеве. Как сообщил Тимошенко, работы на мосту начнутся уже летом, а к концу года весь мостовой комплекс будет достроен.