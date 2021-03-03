Hyundai представил свой новый самый маленький кроссовер

Компания Hyundai официально представила свой новый самый маленький и недорогой кроссовер Hyundai Bayon. Он разработан специально для Европы.

Hyundai Bayon построен на переднеприводной платформе хетчбэка i20. Его длина составляет 4180 мм, ширина – 1775 мм, высота – 1490 мм, а колесная база – 2580 мм. То есть он действительно относится к сегменту компактных кроссоверов. Объем багажника – 411 л (при сложенных задних сиденьях – 1 205 л).

У новинки большая радиаторная решетка и стреловидные задние фонари, которые придают ей спортивный вид.

Салон во многом перекликается с салоном Hyundai i20. Он разработан с упором на практичность, пространство и комфорт. Обивка сидений черная или двухцветная тканевая, на выбор. Есть много современных технологий, систем коммуникации и безопасности.

В линейке двигателей топовым является трехцилиндровый 1,0 л бензиновый турбомотор с 48-вольтовым стартер-генератором.

Продажи Bayon в Европе начнутся в первом полугодии 2021 года. Он будет стоить примерно 22 000 евро.

Напомним, в конце прошлого года в Украине начались продажи Hyundai Elantra нового, седьмого, поколения.