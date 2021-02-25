На трассе в Житомирской области горел бензовоз

Обошлось без пострадавших.

Утром 25 февраля на трассе "Киев - Чоп" вблизи с. Верески Житомирского района загорелся бензовоз.

Сообщение в службу "101" поступило в 6:00, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Фото: ГСЧС

"Выяснилось, что огнем охвачена часть кабины водителя. Бензовоз был пуст. До прибытия спасателей водители, проезжавшие мимо, немного прибили пламя собственным огнетушителями. Уже в 6:18 бойцы ГСЧС остановили распространение горения, а еще через 20 минут ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что огнем уничтожено правое крыло, дверь и пластиковый бампер автомобиля, от температуры частично повреждена внутренняя облицовка кабины.

По словам водителя, ему пришлось заночевать на трассе, потому что ночью он пробил колесо. Под утро мужчина проснулся от сильной жары в кабине. Когда выбежал на улицу, то уже увидел, что горит ее правая часть.

Причина возникновения пожара, а также все обстоятельства пока устанавливаются.

Ранее в феврале в Житомирской области ночью горел локомотив пассажирского поезда Львов - Бахмут.

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