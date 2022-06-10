В Киевской области грузовик наехал на вражескую мину: фото последствий

10 июня, в пятницу, в Киевской области грузовой автомобиль взорвался на мини, оставленном роSSийскими оккупантами. Водитель грузовика уцелел и не получил значительных травм, информирует Апостроф .

Об этом сообщили в МВД Украины.

Утром 10 июня вблизи хутора Почепин Бучанского района наполненный песком грузовой автомобиль " DAF" с прицепом взорвался на вражеской мини и загорелся, о чем сообщили в оперативно-диспетчерскую службу. На место происшествия прибыли спасатели из Макарова.

Водитель грузовика не получил значительных ранений, а пожар был ликвидирован. Жителей освобожденных территорий Украины призывают не выезжать на грунтовые дороги и лесные тропы находившихся в оккупации районов, поскольку существует высокий риск встретить роSSийские мины.