В Киевской области грузовик наехал на вражескую мину: фото последствий

10 июня, в пятницу, в Киевской области грузовой автомобиль взорвался на мини, оставленном роSSийскими оккупантами. Водитель грузовика уцелел и не получил значительных травм, информирует Апостроф.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Утром 10 июня вблизи хутора Почепин Бучанского района наполненный песком грузовой автомобиль " DAF" с прицепом взорвался на вражеской мини и загорелся, о чем сообщили в оперативно-диспетчерскую службу. На место происшествия прибыли спасатели из Макарова.

Водитель грузовика не получил значительных ранений, а пожар был ликвидирован. Жителей освобожденных территорий Украины призывают не выезжать на грунтовые дороги и лесные тропы находившихся в оккупации районов, поскольку существует высокий риск встретить роSSийские мины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что под Киевом бригада электриков наехала на вражескую мину и взорвалась, в результате чего погибли и ранены.


Лиза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Одессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларовОдессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларов
ТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в УкраинуТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в Украину
Автомобили Ford станут дефицитом в УкраинеАвтомобили Ford станут дефицитом в Украине
Военный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвахВоенный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвах
Никто не выжил: названо количество жертв авиакатастрофы с морпехамиНикто не выжил: названо количество жертв авиакатастрофы с морпехами
Блок рекламы


Похожие новости
BMW обновил M2: в сети показали шпионские фото прототипов спортивного купеBMW обновил M2: в сети показали шпионские фото прототипов спортивного купе
В Иране пассажирский поезд сошел с рельсов - много погибших: фото и видеоВ Иране пассажирский поезд сошел с рельсов - много погибших: фото и видео
В Киевской области построили 20 временных переправ вместо разрушенных мостовВ Киевской области построили 20 временных переправ вместо разрушенных мостов
Водитель сбил 2-летнюю девочку во дворе ЖК: фото с места происшествия в ОдессеВодитель сбил 2-летнюю девочку во дворе ЖК: фото с места происшествия в Одессе
Теперь еще больше и дороже: BMW показала обновленный X1, фотоТеперь еще больше и дороже: BMW показала обновленный X1, фото
С июля платные номерные знаки в Украине можно будет устанавливать на все транспортные средства – от прицепов до грузовиковС июля платные номерные знаки в Украине можно будет устанавливать на все транспортные средства – от прицепов до грузовиков
20 грн за пакетик "дизеля": яркие фотожабы на дефицит топлива в Украине20 грн за пакетик "дизеля": яркие фотожабы на дефицит топлива в Украине
Bugatti испытала мощного "зверя" с 8-литровым двигателем, опубликованы фотоBugatti испытала мощного "зверя" с 8-литровым двигателем, опубликованы фото
В Сеть просочились фото Honda CR-V нового поколенияВ Сеть просочились фото Honda CR-V нового поколения
20 тысяч долларов за место в очереди — Tesla открыла предзаказ на свои электрогрузовики20 тысяч долларов за место в очереди — Tesla открыла предзаказ на свои электрогрузовики
Последние новости
Подгружаем последние новости