На Варшавской трассе возобновили движение между Киевом и Житомиром

В Киевской области восстановили еще одну переправу – через реку Тетерев на Варшавской трассе, которая обеспечивает сообщение между Киевом и Житомиром.

Временную переправу создали в сжатые сроки, сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Апостроф .

"Открыли движение по мосту через реку Тетерев. Это насыпной мост из бута и щебеночно-песчаной смеси, по краю моста установлены бетонные блоки", - рассказал он.

По словам Кубракова, после освобождения Киевской области от роSSийских оккупантов и разминирования Укравтодор начал процесс восстановления проезда на важных логистических маршрутах региона. В том числе, на Варшавской трассе, где за время ведения боевых действий были разрушены и повреждены три искусственных сооружения.

"На сегодняшний день по всем этим разрушенным мостам обеспечен временный проезд и восстановлено сообщение Киева с Житомирщиной автомобильной дорогой М-07 Киев – Ковель – Ягодин", - отметил министр.

Ранее глава Министерства инфраструктуры показал, как выглядят завершенные на этой неделе две новые временные переправы в Черниговской области.