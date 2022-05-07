2022-05-07
Укрзализныця восстанавливает движение поездов в Бородянку
Пригородные поезда не ходили из-за разрушений моста и путей, информирует
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Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов из Киева в сторону Бородянки. Об этом говорится в
Пригородные поезда не ходили с 5 марта из-за подрыва пути оккупантами, также причиной стало разрушение железнодорожного моста через реку Ирпень.
Первый пригородный рейс запланирован на 7 мая. Поезд двинется только в одну сторону - из Киева в Бородянку. На следующий день, 8 мая, запланировано сразу 4 рейса в направлении из и в Киев.
Таисия Ястремская, ZN.ua