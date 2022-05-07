Укрзализныця восстанавливает движение поездов в Бородянку

Пригородные поезда не ходили из-за разрушений моста и путей, информирует ZN.ua.

Укрзализныця восстанавливает движение поездов в Бородянку
© depositphotos/yulek1985

Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов из Киева в сторону Бородянки. Об этом говорится в расписании поездов на сайте УЗ.

Пригородные поезда не ходили с 5 марта из-за подрыва пути оккупантами, также причиной стало разрушение железнодорожного моста через реку Ирпень.

Первый пригородный рейс запланирован на 7 мая. Поезд двинется только в одну сторону - из Киева в Бородянку. На следующий день, 8 мая, запланировано сразу 4 рейса в направлении из и в Киев.


Таисия Ястремская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Какие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможкиКакие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможки
В Курской области РоSSии обрушился железнодорожный мостВ Курской области РоSSии обрушился железнодорожный мост
В Киеве зафиксировали антирекорд по ценам на таксиВ Киеве зафиксировали антирекорд по ценам на такси
"Трамваев в Харькове больше нет": в городе демонтируют рельсы, фото"Трамваев в Харькове больше нет": в городе демонтируют рельсы, фото
Эксперт объяснил, когда прекратится дефицит топлива в УкраинеЭксперт объяснил, когда прекратится дефицит топлива в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Укрзализныця временно ограничила продажу билетов через Приват, Tickets.ua, Proizd.ua и другие сервисыУкрзализныця временно ограничила продажу билетов через Приват, Tickets.ua, Proizd.ua и другие сервисы
На Варшавской трассе возобновили движение между Киевом и ЖитомиромНа Варшавской трассе возобновили движение между Киевом и Житомиром
Все поезда, задержанные из-за вчерашних обстрелов оккупантов, продолжают движениеВсе поезда, задержанные из-за вчерашних обстрелов оккупантов, продолжают движение
Укрзализныця сообщает о задержке ряда поездов из-за обстреловУкрзализныця сообщает о задержке ряда поездов из-за обстрелов
В Черниговской области возобновили движение возле 8 поврежденных мостов и путепроводов - КубраковВ Черниговской области возобновили движение возле 8 поврежденных мостов и путепроводов - Кубраков
Укрзализныця советует покупать билеты в кассах из-за роSSийских кибератакУкрзализныця советует покупать билеты в кассах из-за роSSийских кибератак
Укрзализныця временно приостановила продажу электронных билетов на поездаУкрзализныця временно приостановила продажу электронных билетов на поезда
В Одессе отменили движение поездов на время комендантского часаВ Одессе отменили движение поездов на время комендантского часа
Укрзализныця отменяет сообщение с Одессой: стало известно, на какой период введен запретУкрзализныця отменяет сообщение с Одессой: стало известно, на какой период введен запрет
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных рейсов на 29 апреляУкрзализныця обнародовала график эвакуационных рейсов на 29 апреля
Последние новости
Подгружаем последние новости