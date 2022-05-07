Укрзализныця восстанавливает движение поездов в Бородянку

Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов из Киева в сторону Бородянки. Об этом говорится в расписании поездов на сайте УЗ.

Пригородные поезда не ходили с 5 марта из-за подрыва пути оккупантами, также причиной стало разрушение железнодорожного моста через реку Ирпень.