Укрзализныця предупредила о серьезных изменениях в расписании: "Просим обратить внимание"

Укрзализныця меняет расписание движения некоторых пассажирских поездов.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение УЗ, часть из них будет отправляться раньше.

Так, поезд №758/757 Могилев-Подольский - Киев будет отправляться из Могилев-Подольского в 02:06 вместо 02:20 с 30 мая;

Поезд №770/769 Каменец-Подольский - Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 0:44 вместо 0:53 с 29 мая;

Поезд №790/789-792/791 Киев - Кременчуг/Кропивницкий:

- будет отправляться из Киева с 30.05 в 16:02 вместо 17:42;

- будет отправляться из Кременчуга с 30.05 в 22: 47 вместо 23:49;

- будет отправляться из Кропивницкого с 30.05 в 23:05 вместо 00:20.

Поезд №140/139 Каменец-Подольский - Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 20:25 вместо 20:34 с 30 мая;

Поезд №42/41 Львов-Днепр, который будет отправляться из Львова, с 29 мая на участке ст. им. Т.Шевченко-Вольногорск изменит время отправления со станций следующим образом:

- им. Т. Шевченко: 0:56 вместо 01:08;

- Каменка: 01.19 вместо 01.33;

- Фундуклеевка: 01:37 вместо 01:50;

- Знаменка: 02:28 вместо 02:40;

- Александрия: 03:14 вместо 03:26;

- Пятихатки: 04:38 вместо 04:49;

- Вольногорск: 05:38 вместо 05:11.

"Просим пассажиров обратить внимание на эти изменения при планировании поездок", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця снова вынуждена менять маршрут курсирования поездов из-за чрезмерной заинтересованности рашистов железнодорожными объектами инфраструктуры.

"С сегодняшнего дня пригородные поезда №6615 и №6630, а с завтрашнего дня - №6605 и №6610 сообщением Ирша - Коростень и обратно будут следовать в сообщении Малин - Коростень и обратно. Враг может даже не надеяться надолго помешать движению: восстановление участка уже ведется", - сообщали в УЗ 20 мая.

Добавим, что из-за полномасштабного вторжения рф в Украину растет число жертв среди железнодорожников. Так, на днях стало известно, что 14 марта погиб Андрей Сырко, который работал монтером пути в производственном подразделении "Каменка-Бугская дистанция пути" филиала "Львовская железная дорога".

"В первый же день войны он был мобилизован и встал на защиту нашей страны в самой горячей точке. 14 марта Андрей погиб в результате боевого столкновения и массового артиллерийского обстрела вблизи Лимана, что в Донецкой области", - сообщили в УЗ.

Андрею было всего 29 лет. У него остались жена и несовершеннолетний сын.

До этого сообщалось о гибели Игоря Овадюка - он работал мастером локомотивного депо участка цеха подъемного и большого периодического ремонта производственного подразделения «Локомотивное депо Ковель» филиала «Львовская железная дорога».

Игорь погиб во время выполнения боевого задания в районе Дмитровки Бучанского района Киевской области.