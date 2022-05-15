Укрзализныця обеспечит сообщение между Киевом и городами-сателлитами, наиболее пострадавшими от агрессии РФ

С 16 мая ряд пригородных поездов будут курсировать из Киева в Тетерев.

Укрзализныця обеспечит удобное сообщение с Киевом городов-сателлитов, наиболее пострадавших от роSSийской агрессии: Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Укрзализныця продолжает восстанавливать и расширять проект City Express. Так, с 16 мая ряд пригородных поездов будут курсировать из Киева в Тетерев", - отметили в УЗ.

С 16 мая также будут курсировать рейсы:

поезд Святошин — Тетерев (будет отправляться из Святошино в 05:20 и 17:52, прибывать в Тетерев в 07:09 и 19:38);

поезд Тетерев - Святошин (будет отправляться из Тетерева в 07:25 и 19:50, прибывать в Святошино в 08:57 и 21:22).