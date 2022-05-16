В Украине возобновили фиксацию ПДД на дорогах

Однако штрафы могут приходить с определенным опозданием, информирует ZN.ua.

В Украине возобновили фиксацию ПДД на дорогах

В Украине с 16 мая вернули фиксацию нарушения правил дорожного движения в автоматическом режиме, сообщил в телеэфире первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он отметил, что в настоящее время фиксируют правонарушения в автоматическом режиме 128 камер в десяти областях Украины и двадцати городах, в основном в западных и центральных областях страны.

«Мы не запускали камеры наблюдения в областях, где сейчас ведутся активные боевые действия, и в определенных местах, где по техническим и стратегическим причинам пока камеры запустить не целесообразно. Где это целесообразно, камеры с сегодняшнего дня начали фиксировать нарушения в автоматическом режиме», - отметил Белошицкий.

По его словам, с началом войны некоторые водители начали пренебрегать правилами дорожного движения, и речь идет не только о соблюдении скоростного режима.

Он также подтвердил, что с 24 февраля по 15 мая включительно штрафы не начислялись и постановления за это время не выписывались.

Что касается новых штрафов, то будут приходить не сразу, иногда по техническим причинам постановление может идти до двух месяцев.


Ирина Знась, ZN.ua

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