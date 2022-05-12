Отстроенный мост в Стоянке под Киевом планируют открыть 29 мая - Кирилл Тимошенко

Движение по мосту в Стоянке под Киевом, который был взорван 25 февраля для остановки продвижения в сторону столицы войск государства-террориста россии, планируется открыть уже 29 мая.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, проинспектировав вместе с главой Киевской областной военной администрации Александром Павлюком и руководителем гуманитарного штаба Киевской области Алексеем Кулебой ход строительных работ, информирует Апостроф.

По состоянию на 12 мая, по его данным, уже демонтированы два пролета разрушенного моста, устроены монолитные фундаменты и смонтированы временные опоры. В настоящее время продолжаются подготовительные работы по устройству монолитной плиты, после чего будет уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия.

"Все работы продолжаются в соответствии с графиком, и на 29 мая уже запланировано открытие движения по восстановленному мосту", - сообщил замруководителя ОП.

Он также напомнил, что ранее, всего через пять дней после деоккупации Киевской области, дорожники смонтировали временный мост по левому проезду автодороги для того, чтобы открыть движение большегрузного транспорта в направлении Киев-Житомир в кратчайшие сроки.

Напомним, Кирилл Тимошенко недавно заявил, что восстановление инфраструктуры на освобожденных территориях, несмотря на риск повторных ударов роSSийских оккупантов, не будет прекращаться, поскольку люди не должны жить на руинах.


Иван Троянов, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Улов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с ПутинымУлов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с Путиным
На борту было 113 пассажиров: огонь охватил самолет прямо в аэропорту, кадры катастрофы в КитаеНа борту было 113 пассажиров: огонь охватил самолет прямо в аэропорту, кадры катастрофы в Китае
Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливомУкраина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом
Авиакатастрофа в Китае: на борту самолета раздался взрывАвиакатастрофа в Китае: на борту самолета раздался взрыв
Рынок электромобилей стремительно растет: какие модели самые популярныеРынок электромобилей стремительно растет: какие модели самые популярные
Блок рекламы


Похожие новости
Стоимость бензина в одной из областей Украины перевалила за 70 грн за литрСтоимость бензина в одной из областей Украины перевалила за 70 грн за литр
Дорожники возобновили сообщение между Киевом и Полтавой по трассе М-03 - КубраковДорожники возобновили сообщение между Киевом и Полтавой по трассе М-03 - Кубраков
Восстановили железнодорожное сообщение Ирпеня с КиевомВосстановили железнодорожное сообщение Ирпеня с Киевом
На Варшавской трассе возобновили движение между Киевом и ЖитомиромНа Варшавской трассе возобновили движение между Киевом и Житомиром
В Харьковской области от сожженной техники расчистили 100 км дорог, – ТимошенкоВ Харьковской области от сожженной техники расчистили 100 км дорог, – Тимошенко
В Черниговской области возобновили движение возле 8 поврежденных мостов и путепроводов - КубраковВ Черниговской области возобновили движение возле 8 поврежденных мостов и путепроводов - Кубраков
На россии еще один мост решил "отдохнуть", обвалившись под Курском: подробностиНа россии еще один мост решил "отдохнуть", обвалившись под Курском: подробности
В Курской области РоSSии обрушился железнодорожный мостВ Курской области РоSSии обрушился железнодорожный мост
Под Киевом развернулся бой в очереди за бензином: видео инцидентаПод Киевом развернулся бой в очереди за бензином: видео инцидента
Кабмин попросили снизить стоимость автогазаКабмин попросили снизить стоимость автогаза
Последние новости
Подгружаем последние новости