Отстроенный мост в Стоянке под Киевом планируют открыть 29 мая - Кирилл Тимошенко

Движение по мосту в Стоянке под Киевом , который был взорван 25 февраля для остановки продвижения в сторону столицы войск государства-террориста россии, планируется открыть уже 29 мая.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, проинспектировав вместе с главой Киевской областной военной администрации Александром Павлюком и руководителем гуманитарного штаба Киевской области Алексеем Кулебой ход строительных работ, информирует Апостроф .

По состоянию на 12 мая, по его данным, уже демонтированы два пролета разрушенного моста, устроены монолитные фундаменты и смонтированы временные опоры. В настоящее время продолжаются подготовительные работы по устройству монолитной плиты, после чего будет уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия.

"Все работы продолжаются в соответствии с графиком, и на 29 мая уже запланировано открытие движения по восстановленному мосту", - сообщил замруководителя ОП.

Он также напомнил, что ранее, всего через пять дней после деоккупации Киевской области, дорожники смонтировали временный мост по левому проезду автодороги для того, чтобы открыть движение большегрузного транспорта в направлении Киев-Житомир в кратчайшие сроки.

Напомним, Кирилл Тимошенко недавно заявил, что восстановление инфраструктуры на освобожденных территориях, несмотря на риск повторных ударов роSSийских оккупантов, не будет прекращаться, поскольку люди не должны жить на руинах.