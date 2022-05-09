Дорожники возобновили сообщение между Киевом и Полтавой по трассе М-03 - Кубраков

На трассе М-03 построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом, что позволило возобновить сообщение между Киевом и Полтавой по этой магистрали.

Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Апостроф .

По его словам, объезд, расположенный на Киевщине вблизи села Борщев, соответствует параметрам дороги третьей категории и рассчитан не только на легковой, но и на грузовой транспорт.

"Это критически важно – ведь магистраль М-03 является одной из ключевых в стране", – заявил Кубраков.

Министр инфраструктуры рассказал, что в кратчайшие сроки дорожники устроили через реку Трубеж семь водопропускных труб, укрепили грунт геотекстильной решеткой, положили слой щебеночно-песчаной смеси и асфальтобетонного покрытия, а также установили соответствующие дорожные знаки.

"Пока в стране идет война, логистические связи на освобожденных территориях налаживаем благодаря временным объездным путям и переправам. Они не только обеспечивают доставку грузов в пострадавшие уголки, но и помогают налаживать и восстанавливать жизнедеятельность населенных пунктов, освобожденных от роSSийской оккупации", - подчеркнул Кубраков.

Он добавил, что на Киевщине удалось возобновить движение на всех разрушенных переправах, кроме тех, которые нуждаются в разминировании.