Дорожники возобновили сообщение между Киевом и Полтавой по трассе М-03 - Кубраков

На трассе М-03 построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом, что позволило возобновить сообщение между Киевом и Полтавой по этой магистрали.

Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Апостроф.

По его словам, объезд, расположенный на Киевщине вблизи села Борщев, соответствует параметрам дороги третьей категории и рассчитан не только на легковой, но и на грузовой транспорт.

"Это критически важно – ведь магистраль М-03 является одной из ключевых в стране", – заявил Кубраков.

Министр инфраструктуры рассказал, что в кратчайшие сроки дорожники устроили через реку Трубеж семь водопропускных труб, укрепили грунт геотекстильной решеткой, положили слой щебеночно-песчаной смеси и асфальтобетонного покрытия, а также установили соответствующие дорожные знаки.

"Пока в стране идет война, логистические связи на освобожденных территориях налаживаем благодаря временным объездным путям и переправам. Они не только обеспечивают доставку грузов в пострадавшие уголки, но и помогают налаживать и восстанавливать жизнедеятельность населенных пунктов, освобожденных от роSSийской оккупации", - подчеркнул Кубраков.

Он добавил, что на Киевщине удалось возобновить движение на всех разрушенных переправах, кроме тех, которые нуждаются в разминировании.

Напомним, как ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, между Киевом и Ирпенем возобновили движение электрички. Для этого в Ирпене менее чем через месяц отстроили железнодорожный мост.


Иван Троянов, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Какие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможкиКакие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможки
В Киеве зафиксировали антирекорд по ценам на таксиВ Киеве зафиксировали антирекорд по ценам на такси
Украинцы начали активнее покупать новые авто: какие самые популярные моделиУкраинцы начали активнее покупать новые авто: какие самые популярные модели
Улов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с ПутинымУлов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с Путиным
"Трамваев в Харькове больше нет": в городе демонтируют рельсы, фото"Трамваев в Харькове больше нет": в городе демонтируют рельсы, фото
Блок рекламы


Похожие новости
Восстановили железнодорожное сообщение Ирпеня с КиевомВосстановили железнодорожное сообщение Ирпеня с Киевом
На Варшавской трассе возобновили движение между Киевом и ЖитомиромНа Варшавской трассе возобновили движение между Киевом и Житомиром
Резко увеличилось количество жертв трагедии на украинской трассе: "Из 38 пассажиров уцелело лишь..."Резко увеличилось количество жертв трагедии на украинской трассе: "Из 38 пассажиров уцелело лишь..."
Автобус с пассажирами врезался в бензовоз на украинской трассе: много погибшихАвтобус с пассажирами врезался в бензовоз на украинской трассе: много погибших
В Черниговской области возобновили движение возле 8 поврежденных мостов и путепроводов - КубраковВ Черниговской области возобновили движение возле 8 поврежденных мостов и путепроводов - Кубраков
В Киевской области возобновили работу 223 пригородных и междугородных автобусаВ Киевской области возобновили работу 223 пригородных и междугородных автобуса
Под Киевом развернулся бой в очереди за бензином: видео инцидентаПод Киевом развернулся бой в очереди за бензином: видео инцидента
20 временных переправ откроют в Киевской области до конца апреля, – Кубраков20 временных переправ откроют в Киевской области до конца апреля, – Кубраков
Укрзализныця отменяет сообщение с Одессой: стало известно, на какой период введен запретУкрзализныця отменяет сообщение с Одессой: стало известно, на какой период введен запрет
Укрзализныця запускает новый поезд сообщением Киев – Хелм – КиевУкрзализныця запускает новый поезд сообщением Киев – Хелм – Киев
Последние новости
Подгружаем последние новости