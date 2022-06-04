2022-06-04
В Киевской области построили 20 временных переправ вместо разрушенных мостов
В Киевской области уже возведено 20 временных переправ вблизи разрушенных во время активных боевых действий мостов. Об этом заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил в своем
"В общей сложности в Киевской области построено 20 временных переправ вблизи разрушенных мостов. Также продолжаются работы по расчистке дорог и улиц Киевской области от остатков техники и мусора", - написал он.
Тимошенко также рассказал, что вблизи разрушенного моста через Ирпень заасфальтирована объездная дорога.
Движение временной переправой для всех видов транспорта на трассе М-07 Киев – Ковель было открыто 29 апреля, тогда же возобновилось транспортное сообщение Киева с Гостомелем, Бучей и Бородянкой.
Таисия Ястремская, ZN.ua