В Киевской области построили 20 временных переправ вместо разрушенных мостов

В Киевской области уже возведено 20 временных переправ вблизи разрушенных во время активных боевых действий мостов. Об этом заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил в своем Telegram .

"В общей сложности в Киевской области построено 20 временных переправ вблизи разрушенных мостов. Также продолжаются работы по расчистке дорог и улиц Киевской области от остатков техники и мусора", - написал он.

Тимошенко также рассказал, что вблизи разрушенного моста через Ирпень заасфальтирована объездная дорога.