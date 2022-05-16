В РФ вместо Renault будут делать “москвичи“

В РоSSии приняли решение национализировать заводы Renault. Теперь московский завод, ранее принадлежавший французскому автогиганту, будет выпускать "москвичи".

Что же касается АвтоВАЗа, то он продолжит выпускать автомобили Lada (если будут комплектующие).

Компания Renault оставила за собой право выкупить обратно акции своих заводов. На это у нее будет шесть лет.

Напомним, "москвичи" выпускали с 1947 года по начало 2000-х годов. Первым автомобилем под этим брендом стал "Москвич-400", созданный на основе немецкого Opel Kadett образца 1938 года.

Когда конкретно вновь начнется выпуск "москвичей" и что это будут за автомобили – пока не известно.

Между тем, в РФ начали действовать новые правила сертификации, согласно которым автомобили будут выпускать без систем ABS и ESP, без катализаторов, а также без другого ранее обязательного оборудования. Это связано с дефицитом микрочипов и других комплектующих. Кроме того, новые автомобили в РФ теперь могут соответствовать экологическому стандарту Евро-0.

Напомним, ранее мы рассказали, как украинским водителям не остаться с пустым баком при дефиците топлива.