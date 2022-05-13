АвтоВАЗ вместо сборки машин занимается хозяйственными работами

По данным роSSийских СМИ , АвтоВАЗ возобновил работу, но не сборку автомобилей. Некоторых сотрудники вернулись на завод, чтобы выпускать запчасти и заниматься хозяйственными работами.

Сообщается, что сотрудники АвтоВАЗа, занимающиеся выпуском запчастей и хозяйственными работами, будут каждую неделю меняться местами. Такой режим работы продлиться до тех пор, пока вновь не запустят конвейер. Правда, когда это произойдет – никто точно не знает.

АвтоВАЗ был вынужден отправить своих сотрудников в корпоративный отпуск в начале апреля, так как столкнулся с серьезным дефицитом электронных компонентов и других комплектующих. Это произошло после введения западными странами в отношении РоSSии беспрецедентных экономических санкций, так как ее войска в феврале начали полномасштабное вторжение в Украину.

В РФ сейчас производство автомобилей сведено до минимума. Работают, да и то с перерывом, 2-3 завода. Среди них – УАЗ и Хавейл Мотор. Остальные автопроизводители приостановили свою деятельность на роSSийском рынке и прекратили поставлять новые автомобили.

Ранее стало известно, что автозавод "Автотор" (Калининград), который приостановил работу, начал раздавать своим сотрудникам землю под огороды.