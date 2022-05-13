АвтоВАЗ вместо сборки машин занимается хозяйственными работами

По данным роSSийских СМИ, АвтоВАЗ возобновил работу, но не сборку автомобилей. Некоторых сотрудники вернулись на завод, чтобы выпускать запчасти и заниматься хозяйственными работами.

АвтоВАЗ вместо сборки машин занимается хозяйственными работами

Сообщается, что сотрудники АвтоВАЗа, занимающиеся выпуском запчастей и хозяйственными работами, будут каждую неделю меняться местами. Такой режим работы продлиться до тех пор, пока вновь не запустят конвейер. Правда, когда это произойдет – никто точно не знает.

АвтоВАЗ был вынужден отправить своих сотрудников в корпоративный отпуск в начале апреля, так как столкнулся с серьезным дефицитом электронных компонентов и других комплектующих. Это произошло после введения западными странами в отношении РоSSии беспрецедентных экономических санкций, так как ее войска в феврале начали полномасштабное вторжение в Украину.

АвтоВАЗ вместо сборки машин занимается хозяйственными работами

В РФ сейчас производство автомобилей сведено до минимума. Работают, да и то с перерывом, 2-3 завода. Среди них – УАЗ и Хавейл Мотор. Остальные автопроизводители приостановили свою деятельность на роSSийском рынке и прекратили поставлять новые автомобили.

Ранее стало известно, что автозавод "Автотор" (Калининград), который приостановил работу, начал раздавать своим сотрудникам землю под огороды.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На борту было 113 пассажиров: огонь охватил самолет прямо в аэропорту, кадры катастрофы в КитаеНа борту было 113 пассажиров: огонь охватил самолет прямо в аэропорту, кадры катастрофы в Китае
Улов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с ПутинымУлов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с Путиным
Авиакатастрофа в Китае: на борту самолета раздался взрывАвиакатастрофа в Китае: на борту самолета раздался взрыв
Forbes: 25% заправок игнорируют госрегулирование и повышают цены на свое усмотрениеForbes: 25% заправок игнорируют госрегулирование и повышают цены на свое усмотрение
Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливомУкраина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом
Блок рекламы


Похожие новости
Hyundai показал проект бронемашины с "ногами" в стиле "Звездных войн": фото и видеоHyundai показал проект бронемашины с "ногами" в стиле "Звездных войн": фото и видео
Автозавод в РФ вместо выпуска машин начал раздавать огороды сотрудникамАвтозавод в РФ вместо выпуска машин начал раздавать огороды сотрудникам
В Украине у водителей за превышение скорости начали забирать машиныВ Украине у водителей за превышение скорости начали забирать машины
Украинка на скорости протаранила церковь, фото: "заехала на машине внутрь"Украинка на скорости протаранила церковь, фото: "заехала на машине внутрь"
Франция передаст Украине 24 машины для спасателей и медиков — МакронФранция передаст Украине 24 машины для спасателей и медиков — Макрон
Оккупанты вывозят через Беларусь украденные у украинцев машины: фотофактОккупанты вывозят через Беларусь украденные у украинцев машины: фотофакт
Цены на новые машины в РоSSии выросли на 40%Цены на новые машины в РоSSии выросли на 40%
Жителей Украины призывают отдавать авто на украинский фронт, какие машины нужныЖителей Украины призывают отдавать авто на украинский фронт, какие машины нужны
В 2024 году вместо Renault Arkana появится Renault Captur CoupeВ 2024 году вместо Renault Arkana появится Renault Captur Coupe
В Одессе рейсовый автобус задел несколько машин и врезался в салон Harley-DavidsonВ Одессе рейсовый автобус задел несколько машин и врезался в салон Harley-Davidson
Последние новости
Подгружаем последние новости