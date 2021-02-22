В Украине задержали мошенников, которые «продавали авто из Европы»

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые под предлогом продажи б/у автомобилей из Европы присваивали деньги граждан. Об этом проинформировал отдел коммуникации Нацполиции.

Установлено, что злоумышленники в онлайн-объявлениях о продаже б/у авто из Европы указывали недорогие цены, чем привлекали потенциальных покупателей. Главное их условие – частичная предоплата.

После получения первого платежа злоумышленники убеждали потерпевших, что они якобы уже выехали в Европу за автомобилем. Затем они показывали покупателям видео, которые были сделаны заранее, а также давали фейковые поручения. Затем они требовали второй платеж, который практически равнялся полной стоимости покупки.

После этого злоумышленники исчезали, переставали отвечать на телефонные звонки. Так мошенники обманули 24 человек. Общая сумма ущерба – более миллиона гривен.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины. Она предусматривает до 8 лет лишения свободы.