Полицейские рассказали, как защитить автомобили и вещи в них от воров

Полицейские Одесской области на своей странице в Фейсбуке дали автомобилистам несколько советов о том, как защитить машины и вещи, находящиеся в них, от воров.

Полицейские рассказали, как защитить автомобили и вещи в них от воров
Фото: radio1.news

Прежде всего, перед тем как сесть в автомобиль, его нужно внимательно осмотреть со всех сторон. Злоумышленники прибегают к самым разным уловкам, чтобы выманить водителя из салона, занять его место за рулем и уехать. Например, привязывают сзади к машине несколько жестяных банок.

Также нужно всегда закрывать автомобиль, даже если находишься в салоне. В противном случае злоумышленники могут, например, открыть дверцу переднего пассажира, схватить с переднего сиденья сумку или какой-нибудь оставленный там гаджет, и быстро скрыться.

Обязательно забирайте ключ из замка зажигания даже если отходите от автомобиля на минуту или находитесь рядом с ним. Иначе преступники могут воспользоваться вашей оплошностью и угнать машину.

Ранее эксперты назвали автомобили, которые в 2020 году чаще всего пытались угнать в Украине. Лидерами этого антирейтинга стали автомобили Toyota, BMW и Mercedes-Benz.


Максимов Віталій, Тудей

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