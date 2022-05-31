Лучшие б/у автомобили для тех, кто недавно сел за руль

При покупке автомобилей для начинающих водителей на первом плане должна быть не только доступная цена, но также безопасность и надежность. Аналитики сайта Cars.com проанализировали несколько десятков б/у автомобилей, а потом назвали самые лучшие модели для начинающих водителей.

Названы лучшие б/у автомобили для тех, кто недавно сел за руль

В пятерку лучших компактных б/у автомобилей для начинающих водителей вошли Mazda 3 второго поколения, седан Honda Civic 2012-15 и 2019 года выпуска, Toyota Prius третьего поколения, а также Chevrolet Volt (2013) и седан Toyota Corolla одиннадцатого поколения.

Вышеуказанные модели обладают хорошей надежностью и достаточно широким набором систем безопасности.

В пятерку лучших среднеразмерных б/у автомобилей для новичков попали следующие модели: Toyota Prius третьего поколения, Toyota Camry седьмого поколения, седан Honda Accord девятого поколения, Volkswagen Jetta (2016), а также Ford Fusion (2015, 2018). По результатам различных тестов и опросов они заняли лидирующие места в своей категории.

Названы лучшие б/у автомобили для тех, кто недавно сел за руль

В пятерку лучших полноразмерных б/у автомобилей для новичков вошли американский Ford Taurus (2011), южнокорейский Hyundai Genesis (2011) и японский Toyota Avalon (2011-14).

Что же касается паркетников, то в этом сегменте самой лучшей моделью для новичков назван Nissan Rogue. Речь идет про автомобили 2014-2020 годов выпуска.

Ранее эксперты британского журнала What Car назвали 10 самых надежных автомобилей.


Максимов Віталій, Тудей

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