В Украине с 1 июля увеличат страховые выплаты автомобилистам по "автогражданке" и "европротоколу"

Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новые правила начнут работать с 1 июля 2022 года.

Так, во-первых, Национальный банк увеличил размеры страховых сумм по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств:

до 160 000 гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу потерпевших (до изменений эта сумма составляла 130 000 гривен);

до 320 000 гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших (до изменений эта сумма составила 260 000 гривен).

Увеличение страховых сумм по договорам "автогражданки" позволит потребителям получить лучшую финансовую защиту. Особенно это актуально в условиях роста цен на детали и комплектующие к автомобилям. В то же время, стоимость полиса для потребителей существенно не возрастет.

Во-вторых, увеличены размеры страховой выплаты за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, в случае оформления "европротокола":

с 50 000 до 80 000 гривен на потерпевшего.

Речь идет об оформлении документов о ДТП без участия уполномоченных работников Национальной полиции Украины.

Это позволит большему количеству пострадавших в ДТП лиц получить страховую выплату без необходимости вызова на место крушения представителей Национальной полиции, часто вовлеченных в оборону страны во время действия военного положения.

В-третьих, учитывая повышение страховых сумм и увеличение лимита выплаты по европротоколом, Национальный банк расширил диапазон значений корректирующего коэффициента до базового страхового платежа. Такой коэффициент помогает оценить уровень убыточности деятельности страховщика. Расширение его диапазона позволит страховщикам свести к минимуму риски и сформировать адекватную тарифную политику для потребителей страховых услуг.

В-четвертых, информация о заключенных электронных договорах "Зеленая карта" будет включаться в единую централизованную базу данных. Такой шаг расширит объем данных, которым оперирует Моторное (транспортное) страховое бюро Украины. Это позволит пользователям получить исчерпывающую информацию о всех видах заключенных договоров страхования и защитить их от возможных мошеннических действий, связанных с манипулированием неполными данными.

Напомним, основная часть страховых компаний во время войны работает. Почти все страховые сообщили о режиме и порядке работы на своих сайтах, странице в Фейсбуке, а часть разослала сообщения клиентам.

По рекомендации Национального банка Украины страховщики упростили процедуру урегулирования случаев, имеющих признаки страхового, по всем видам страхования и всем типам контрагентов.