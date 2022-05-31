На Буковине продавали ввезенные как гуманитарную помощь автомобили

В Черновицкой области депутат горсовета, которая при этом является директором общественной организации, организовала схему продажи автомобилей, полученных бесплатно из-за границы в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины.

На Буковине продавали ввезенные как гуманитарную помощь автомобили

Правоохранители задержали члена общественной организации во время получения 4500 долларов за продажу микроавтобуса. Этот автомобиль общественная организация получила из-за границы как гуманитарную помощь. Волонтеры должны были бесплатно передать его украинским защитникам. Однако, вместо этого они решили его продать другим лицам.

Следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи…, совершенное организованной группой или в особо крупном размере, или во время чрезвычайного или военного положения).

На Буковине продавали ввезенные как гуманитарную помощь автомобили

Фигурантам, директору и члену общественной организации, уже сообщили о подозрении в преступлении. Им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, ранее стало известно, что в Одессе преступная группа зарабатывала на подделке водительских удостоверений до 5 млн гривен в месяц.


Максимов Віталій, Тудей

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