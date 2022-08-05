На Прикарпатті псевдоволонтери продавали автомобілі, ввезені для ЗСУ

На Івано-Франківщині правоохоронці викрили представників одного з благодійних фондів, які продавали автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ. Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

На Прикарпатті псевдоволонтери продавали автомобілі, ввезені для ЗСУ

За даними досудового слідства, фігуранти, використовуючи документи благодійної організації, під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ ввозили в Україну автомобілі. При цьому вони нічого не сплачували до державного бюджету.

Зловмисники передавали ці машини українським військовослужбовцям лише після повної оплати. Окрім того, ці автомобілі продавали цивільним особам.

На Прикарпатті псевдоволонтери продавали автомобілі, ввезені для ЗСУ

За три позашляховики фігуранти просили 20 000 доларів. При цьому вони наполягали на складанні фіктивних актів прийому-передачі безкоштовної гуманітарної допомоги. Їх затримали під час отримання 20 000 доларів. Під час обшуків у фігурантів знайшли ще 9 "гуманітарних" автомобілів, які вони хотіли продати.

Слідчі поліції за цими фактами відкрили кримінальне провадження. Фігурантам вже повідомили про підозру у злочині. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Досудове слідство триває.

На Прикарпатті псевдоволонтери продавали автомобілі, ввезені для ЗСУ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві теж продавали автомобілі, отримані як гуманітарна допомога для Збройних сил України.


Максимов Віталій, Тудей





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