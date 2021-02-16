Рада ужесточила ответственность за нарушение ПДД

Штрафы ощутимо возрастут.

Рада ужесточила ответственность за нарушение ПДД
Фото: kyivcity.gov.ua

Верховная Рада поддержала проект закона об усилении ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

"За" соответствующее решение проголосовали 325 народных депутатов, передает пресс-служба МВД.

Законопроект предусматривает усиление ответственности за нарушение Правил дорожного движения, законодательно закрепляет возможность использования полицейским технических средств видеозаписи, с обязательным внесением таких материалов в протокол об административном правонарушении, а также предусматривает возможность остановки транспортного средства полицейским с целью проведения осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Также проект закона предусматривает увеличение штрафов за ряд административных правонарушений:

  • за превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50км/ч - с 510 грн до 1 700 грн;
  • за оставление места ДТП - с 255 грн до 3 400 грн, а также предусмотрена возможность лишения права управлять авто на срок от 1 до 2 лет.

Предполагается, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения нарушитель должен заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен, а также он будет лишен права управлять транспортными средствами сроком на 1 год.

Напомним, в ноябре вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Они касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Hyundai показала концепт робота-доставщика Tiger X-1, который умеет и ездить, и ходитьHyundai показала концепт робота-доставщика Tiger X-1, который умеет и ездить, и ходить
Renault Duster с ГБО будут продавать в УкраинеRenault Duster с ГБО будут продавать в Украине
Названы 10 автомобилей, которые разочаровали американцевНазваны 10 автомобилей, которые разочаровали американцев
"Укрзализныця" возмутила украинцев зимним "сервисом": в вагонах не тает снег"Укрзализныця" возмутила украинцев зимним "сервисом": в вагонах не тает снег
Kia Rio X украинской сборки: Достоинства и недостаткиKia Rio X украинской сборки: Достоинства и недостатки
Блок рекламы


Похожие новости
4 человек погибло в результате ДТП в Пакистане, 25 человек пострадали4 человек погибло в результате ДТП в Пакистане, 25 человек пострадали
Верховная Рада поддержала законопроект о запрете музыки в транспортеВерховная Рада поддержала законопроект о запрете музыки в транспорте
В Запорожье маршрутка врезалась в столб, пострадали 14 пассажиров, а водитель скрылсяВ Запорожье маршрутка врезалась в столб, пострадали 14 пассажиров, а водитель скрылся
В МВД хотят ужесточить ответственность водителей и пешеходов за нарушение ПДДВ МВД хотят ужесточить ответственность водителей и пешеходов за нарушение ПДД
В Полтавской области перевернулся рейсовый бус "Сумы-Киев", двое пострадавшихВ Полтавской области перевернулся рейсовый бус "Сумы-Киев", двое пострадавших
На Львовщине маршрутка столкнулась с электричкой, есть пострадавшиеНа Львовщине маршрутка столкнулась с электричкой, есть пострадавшие
В Запорожье произошел пожар на грузовом судне, пострадал механикВ Запорожье произошел пожар на грузовом судне, пострадал механик
На Львовщине в ДТП пострадали девять человекНа Львовщине в ДТП пострадали девять человек
В Одессе автомобиль въехал в McDonald\'s, пострадали два человекаВ Одессе автомобиль въехал в McDonald\'s, пострадали два человека
Украинские автосалоны будут штрафовать за нарушение масочного режимаУкраинские автосалоны будут штрафовать за нарушение масочного режима
Последние новости
Подгружаем последние новости