Рада ужесточила ответственность за нарушение ПДД
Штрафы ощутимо возрастут.
Верховная Рада поддержала проект закона об усилении ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
"За" соответствующее решение проголосовали 325 народных депутатов, передает пресс-служба МВД.
Законопроект предусматривает усиление ответственности за нарушение Правил дорожного движения, законодательно закрепляет возможность использования полицейским технических средств видеозаписи, с обязательным внесением таких материалов в протокол об административном правонарушении, а также предусматривает возможность остановки транспортного средства полицейским с целью проведения осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения.
Также проект закона предусматривает увеличение штрафов за ряд административных правонарушений:
- за превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50км/ч - с 510 грн до 1 700 грн;
- за оставление места ДТП - с 255 грн до 3 400 грн, а также предусмотрена возможность лишения права управлять авто на срок от 1 до 2 лет.
Предполагается, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения нарушитель должен заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен, а также он будет лишен права управлять транспортными средствами сроком на 1 год.
Напомним, в ноябре вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Они касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.