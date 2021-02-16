Рада ужесточила ответственность за нарушение ПДД

Верховная Рада поддержала проект закона об усилении ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

"За" соответствующее решение проголосовали 325 народных депутатов, передает пресс-служба МВД .

Законопроект предусматривает усиление ответственности за нарушение Правил дорожного движения, законодательно закрепляет возможность использования полицейским технических средств видеозаписи, с обязательным внесением таких материалов в протокол об административном правонарушении, а также предусматривает возможность остановки транспортного средства полицейским с целью проведения осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Также проект закона предусматривает увеличение штрафов за ряд административных правонарушений:

за превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50км/ч - с 510 грн до 1 700 грн;

за оставление места ДТП - с 255 грн до 3 400 грн, а также предусмотрена возможность лишения права управлять авто на срок от 1 до 2 лет.

Предполагается, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения нарушитель должен заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен, а также он будет лишен права управлять транспортными средствами сроком на 1 год.

Напомним, в ноябре вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Они касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.