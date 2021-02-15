Водителям показали, что будет после мойки авто при -40 градусах мороза

Помимо снега февраль решил наверстать упущенное за прошлые зимы. Как результат – снегопады и суровые морозы, которые приносят немало проблем автомобилистам. И хотя общеизвестно, что мыть машину в сильные морозы крайне нежелательно, многие все равно это делает, а вот чем это чревато – смотрите ниже.

В последние годы особой популярностью стали пользоваться мойки самообслуживания. Аналогичной услугой воспользовались и авторы YouTube-канала «Гараж-54», сообщает «ТопЖыр» . В 40-градусный мороз они покрыли Хаммер специальной пеной и показали, что происходит потом.