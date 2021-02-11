Land Rover решил возродить классический Defender

Британская компания Jaguar Land Rover планирует возродить классический внедорожник Defender. Правда, всего будет выпущено 25 таких автомобилей. Все – в честь знаменитой гонки по бездорожью Camel Trophy, которая проводилась в 1980-2000 годах.

Land Rover решил возродить классический Defender

Напомним, старый, классический Land Rover Defender сняли с серийного производства в 2016 году. Вместо него выпустили новый Defender, но он лишился рамной конструкции и его подвергают критике любители поездок по бездорожью.

Пару лет назад Land Rover уже выпускал специальную версию «старого» Defender, и вот теперь скоро появится ещё одна. Над ней, как и над первой специальной версией, работают парни из подразделения Land Rover Classic. Уж они-то знают толк в классическом британском внедорожнике.

Land Rover решил возродить классический Defender

Спецверсия называется Defender Works V8. Под капотом находится 5,0 л мотор V8 мощностью 399 л.с. и 515 Нм крутящего момента. Он работает вместе с 5-ступенчатым «автоматом» ZF. Привод – полный.

У этого автомобиля большое количество «фишек», характерных для внедорожников Land Rover Defender, которые участвовали в гонках Camel Trophy. В салоне установлены спортивные сиденья Recaro с отделкой из натуральной кожи.

Land Rover решил возродить классический Defender

Ранее стало известно, что Американская Национальная администрация безопасности дорожного движения получила не менее семи жалоб на Defender 2020 модельного года, то есть на модель нового поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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