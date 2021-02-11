Land Rover решил возродить классический Defender

Британская компания Jaguar Land Rover планирует возродить классический внедорожник Defender. Правда, всего будет выпущено 25 таких автомобилей. Все – в честь знаменитой гонки по бездорожью Camel Trophy, которая проводилась в 1980-2000 годах.

Напомним, старый, классический Land Rover Defender сняли с серийного производства в 2016 году. Вместо него выпустили новый Defender, но он лишился рамной конструкции и его подвергают критике любители поездок по бездорожью.

Пару лет назад Land Rover уже выпускал специальную версию «старого» Defender, и вот теперь скоро появится ещё одна. Над ней, как и над первой специальной версией, работают парни из подразделения Land Rover Classic. Уж они-то знают толк в классическом британском внедорожнике.

Спецверсия называется Defender Works V8. Под капотом находится 5,0 л мотор V8 мощностью 399 л.с. и 515 Нм крутящего момента. Он работает вместе с 5-ступенчатым «автоматом» ZF. Привод – полный.

У этого автомобиля большое количество «фишек», характерных для внедорожников Land Rover Defender, которые участвовали в гонках Camel Trophy. В салоне установлены спортивные сиденья Recaro с отделкой из натуральной кожи.

Ранее стало известно, что Американская Национальная администрация безопасности дорожного движения получила не менее семи жалоб на Defender 2020 модельного года, то есть на модель нового поколения.