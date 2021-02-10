Hyundai показала концепт робота-доставщика Tiger X-1, который умеет и ездить, и ходить

Компания Hyundai презентовала концепт робота-доставщика Tiger X-1. Его уникальность состоит в том, что он может не только ездить, но и переключаться на ходьбу для преодоления различных препятствий. Разработка предназначена для автономной работы в экстремальных условиях, например, даже на Луне.

CNET News

Как отмечает CNET News, Tiger X-1 сильно напоминает упрощённую версию прогулочного автомобиля Hyundai Elevate, показанного на CES 2019. Вероятно, компания продолжает экспериментировать с различными форматами роботов.

Робот Tiger X-1 разработан с участием экспертов Autodesk и консультантов по промышленному дизайну из Sundberg-Ferar. Отличительной чертой новинки стала вариативность движения: его ноги могут складываться или удлиняться в зависимости от типа дороги. Например, для преодоления неровного ландшафта, робот может переключаться на ходьбу. Он также оснащён 28 датчиками положения и 28 различными моторами. Всенаправленность конструкции позволяет двигаться в любую сторону с одинаковой скоростью.

Предположительно, Tiger X-1 можно использовать для научных экспедиций или доставки товаров, например медицинских препаратов, в места стихийных бедствий. На презентации представитель Hyundai отметил, что дизайн робота разрабатывался с учётом совместимости с аэротакси, при помощи которого его можно будет отправить в труднодоступную и отдалённую местность.

Планы по реализации этой концепции не уточняются, но вероятно разработки получат своё развитие в других проектах. Как отмечают журналисты, идею ходящего робота можно применить в создании транспорта для людей с ограниченными возможностями.

Разработка Tiger X-1 вписывается в публичную бизнес-стратегию Hyundai. В октябре 2019 года председатель компании Чанг Еюйсан (Chung Eui-sun) заявил, что робототехника станет одним из ключевых направлений, которому в будущем хотят уделить около 20 % бизнеса.

В конце 2020 года Hyundai Motor Group купила около 80 % акций Boston Dynamics. Автопроизводитель заплатил за это $880 миллионов.



