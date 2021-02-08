В Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина
Трое пассажиров травмированы.
Сегодня около семи утра на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Сынив бывшего Гощанского района на Ровенщине столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина.
Об этом сообщает полиция области.
"Предварительно, травмированы трое пассажиров, двое из которых после оказания помощи медиками "скорой" были отпущены. Еще один пассажир доставлен в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Всех пассажиров маршрутки, которая осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки, пересадили в другое транспортное средство.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и патрульные. По внешним признакам оба водителя - трезвые, впрочем, они будут проходить освидетельствование на состояние опьянения.
"Правоохранители обращаются ко всем водителям во время сложных погодных условий соблюдать скоростной режим и дистанцию. А пешеходам - не спешить пересекать проезжую часть, не убедившись, что транспортные средства полностью остановились", - отметили в полиции.
Напомним, по данным Укргидрометцентра 8 февраля в Киеве ожидаются значительные осадки - снег, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. 8-9 февраля в столицу будет ограничен въезд грузовиков. Столичные власти ожидают, что такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.