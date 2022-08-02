У Києві в ДТП із сімома машинами розбили елітний спорткар: фото і відео

У вівторок, 2 серпня, у Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю семи авто, у тому числі елітного спорткара Jaguar F-Type R.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, інформує Апостроф.

Інцидент стався на вулиці Заболотного та викликав великий затор в обидва боки.

Припускається, що причиною аварії стали погодні умови. Водій однієї з машин не впорався із керуванням на великій швидкості через мокре дорожнє покриття. Від удару частину автомобілів винесло на зустрічну.

На щастя, у ДТП ніхто з учасників серйозно не постраждав, водночас деякі авто розбиті у мотлох. Не підлягає відновленню, в тому числі, рідкісний кабріолет Jaguar F-Type R вартістю 175 тисяч доларів.

Преміальний Jaguar F-Type R є найрозкішнішим учасником аварії. Це топовий заряджений варіант моделі з 5,0-літровим компресорним V8 потужністю 575 к. с. Спорткар розганяється до 100 км/год за 3,7 секунди та розвиває швидкість 300 км/год. Оновлену версію F-Type R випускають з 2020 року, а в нашій країні зареєстровано лише кілька таких машин.


Маргарита Лепс, Апостроф





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