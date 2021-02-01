Недавно отремонтированному мосту возле станции метро "Нивки" в Киеве снова потребовался ремонт

На одной из балок появилась длинная трещина.

Недавно отремонтированному мосту возле станции метро "Нивки" в Киеве снова потребовался ремонт, сообщила пресс-служба "Киевавтодора".

На мосту обнаружили дефекты защитного слоя балок пролетного строения.

Фото: t.me/kyiv_n

Представители "Киевавтопутьмоста" и "Киевавтодора" обратились к подрядной компании, которая капитально ремонтировала объект и должна в рамках гарантийных обязательств отремонтировать балки с дефектами.

В рамках первоочередных противоаварийных работ уже установлен защитный экран. В ближайшее время должны усилить балки, установить временные дополнительные опоры и провести обследование.

Ремонт будут выполнять при благоприятных погодных условиях.

Движение на путепроводе ограничивать не планируют.

Напомним, что мост возле "Нивок" на пересечении просп. Победы и ул. Щербаковского ремонтировали в 2017 году.

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