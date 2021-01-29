Audi, Seat, Skoda и VW отзывают автомобили из-за педали тормоза

Volkswagen Group отзывает во всем мире более 63 тысяч автомобилей Audi, Seat, Skoda и Volkswagen. Причина такого решения – возможные проблемы с педалью тормоза.

В частности, под эту сервисную кампанию попали Audi Q2 и Q3, Seat Tarraco и Ateca, Skoda Kodiaq и Karoq, а также VW T-Roc, Touran, Tiguan и Golf. Все они 2020 модельного года выпуска. Отзыв касается только моделей с "автоматом".

У этих автомобилей может быть деформация опорной площадки тормозной педали. Это происходит из-за дефектного сварного шва.

Немецкий автогигант утверждает, что на данный момент не известно ни одного случая ДТП из-за данного дефекта. Соответственно, никто из людей не пострадал.

Volkswagen Group обещает, что дилеры компаний Audi, Seat, Skoda и Volkswagen тщательно проверят отозванные автомобили и, если выявят дефект, бесплатно его устранят.

Ранее стало известно, что Volkswagen планирует выпустить на рынок Европы новый кроссовер. Это будет европейская версия одного из кроссоверов, которые немецкий автогигант выпускает в Китае.