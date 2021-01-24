ДТП на площади Победы в Киеве: один пьяный водитель вывел из строя семь машин

Сегодня, 24 января, утром произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей в Киеве на площади Победы. О происшествии сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Пьяное ДТП на площади Победы в Киеве: один водитель вывел из строя семь машин

Виновником масштабной аварии стал водитель белого Infiniti, который "не заметил" очереди из трех пар автомобилей, ожидавших на светофоре. В итоге, Infiniti влетел в стоящее скопление машин и устроил там автокрушение. Причем столкновение "летучего" Infiniti с другими автомобилями было настолько мощным, что у трех машин поотлетали колеса.

Предварительно, в автомобиле-виновнике ДТП было четыре человека: сам водитель, а также еще один парень и две девушки. Причем, водитель был явно нетрезвым. К счастью, люди в Infiniti, и в остальных автомобилях отделались не тяжелыми телесными повреждениями, чего не скажешь о машинах.

Пьяное ДТП на площади Победы в Киеве: один водитель вывел из строя семь машин

При попытке журналиста Telegram-канала пообщаться с виновником ДТП он поспешно спрятался в салоне своей машины. А его друзья, оставшиеся на улице, пытались воспрепятствовать журналисту в съемке и вели себя довольно агрессивно. Причем, как заметил журналист, водители поврежденных автомобилей и полиция даже не попытались вступиться за него.

Пьяное ДТП на площади Победы в Киеве: один водитель вывел из строя семь машин

"Группа поддержки водителя Infiniti и нетрезвый местный бомж пытались препятствовать съёмке и устроили потасовку с нашим корреспондентом. Интересная реакция полиции и шести водителей- мужчин из разбитых автомобилей: никто даже не подумал вмешаться, зато водители потом с интересом спрашивали, где будет репортаж и чем я ему смогу помочь:)", - поделился своими наблюдениями автор публикации.

Пьяное ДТП на площади Победы в Киеве: один водитель вывел из строя семь машин

Напомним, на днях в Японии из-за сильной метели в цепное ДТП на автодороге попали 134 автомобиля.


Марченко Любов, Тудей

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