Восьмерых военных госпитализировали из-за ДТП на Яворивском полигоне

Во вторник, 19 января, на территории Яворивского полигона перевернулся грузовик, перевозивший военных после плановых занятий. Тринадцать из них получили различные травмы, восьмерых пришлось госпитализировать.

Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Фото: facebook.com/yantarne2017

Авария произошла около полудня.

Водитель грузовика КрАЗ 5233 на спуске дороги не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся на левый бок.

"Во время ДТП в военном грузовом автомобиле всего находились 31 военнослужащий, из них 28 находились в кузове автомобиля, 3 военнослужащих находились в кабине автомобиля (водитель и 2 пассажира). В результате ДТП 13 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 8 человек госпитализированы, 5 человек осмотрены и отпущены в расположение воинской части. Остальные 18 военнослужащих, которые ехали в указанном автомобиле, в настоящее время за медицинской помощью не обращались", - сообщили в обладминистрации.

Руководитель пресс-службы Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного Антон Миронович в комментарии Zaxid.net рассказал, что двоих военных прооперировали, еще один ждет операцию сегодня. По состоянию на утро среды, 20 января, состояние всех пострадавших стабильно, их жизни ничего не угрожает.

Причиной аварии была скользкая дорога.