Через какие пункты пропуска можно ввезти авто из-за границы. Список

Кабинет министров определил пункты пропуска для перемещения отдельных транспортных средств через таможенную границу Украины. Об этом говорится в распоряжении правительства.

Через какие пункты пропуска можно ввезти авто из-за границы. Список
Фото: shoppingpl.com

О чем идет речь

Согласно распоряжению Кабмина от 3 мая 2022 г. №?354-р, перемещение транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины, осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу:

  • «Устилуг» (на границе с Польшей);

  • «Грушев» (на границе с Польшей);

  • «Малый Березный» (на границе со Словакией).

Напомним

5 апреля президент подписал законопроект 7190, которым, в частности, отменяются таможенные платежи на ввоз автомобилей из-за границы. Это правило распространяется на импорт легковых авто, кузовов к ним, прицепов, полуприцепов, мотоциклов, автомобилей, предназначенных для перевозки 10 человек и больше, а также грузовиков.

Автомобили можно ввозить из любой страны, кроме РоSSии и Белоруссии. Льгота также не применяется для автомобилей происхождением из указанных стран.

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