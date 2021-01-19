В Украине появился самый недорогой кроссовер Hyundai

Компания Hyundai начала продавать в Украине свой новый небольшой кроссовер Hyundai Venue. Это самый недорогой кроссовер в линейке Hyundai, так как в базовой комплектации он стоит 18 000 долларов. Украинским автомобилистам его предлагают в трех комплектациях.

В базовой комплектации есть фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ESC, ABS, ассистент помощи при старте в гору, кондиционер, задние парковочные сенсоры, передние и задние стеклоподъемники, обогрев зеркал заднего вида, регулировка руля по высоте и глубине, шумоизоляция моторного отсека, управление аудиосистемой на руле и другое.

В комплектации Dynamic дополнительно есть климат-контроль, система антизапотевания лобового стекла, камера заднего вида, подогрев руля и передних сидений, круиз-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, светодиодные габаритные и ходовые огни, литые 16-дюймовые колесные диски.

В топовой комплектации новейшего кроссовера Hyundai дополнительно есть светодиодные задние фонари, литые 17-дюймовые колесные диски, хромированная решетка радиатора, контрастный цвет кузова.

Под капотом кроссовера находится 1,6 л бензиновый двигатель мощностью 123 л.с. Он работает вместе с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

Ранее стало известно, что в Украине начались продажи обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe нового, четвертого, поколения.