Nissan рассказал о моторах нового Qashqai

Nissan рассказал подробности о двигателях, которые получит кроссовер Nissan Qashqai нового, третьего, поколения. Его официальная премьера состоится весной текущего года.

Nissan рассказал о моторах нового Qashqai

Сразу скажем, что у нового Qashqai не будет дизельного двигателя, во всяком случае, в Европе. В сообщении японского автогиганта о нем нет ни одного слова.

Зато новый Qashqai станет первой моделью Nissan на Старом Континенте, которая получит систему E-Power. Она состоит из 1,5 л бензинового двигателя и электромотора. Причем бензиновый силовой агрегат работает в качестве генератора, вырабатывая энергию для электромотора мощностью 190 л.с.

Nissan рассказал о моторах нового Qashqai

У Nissan Qashqai e-Power будет три режима движения – Standard, Sport и Eco, а также функция e-Pedal. При активации e-Pedal обычную педаль акселератора можно использовать не только для ускорения, но также для замедления, и удержания автомобиля, например, на подъеме.

В Европе новый Qashqai будет также оснащаться «мягкой» гибридной силовой установкой. Она состоит из 1,3 л бензинового турбомотора и вспомогательной 12-вольтовой системы.

Nissan рассказал о моторах нового Qashqai

Ранее стало известно, что Nissan в рамках глобальной реструктуризации бизнеса сократит свою сеть продаж в Восточной Европе. Возможно, сокращение коснется и Украины.


Максимов Віталій, Тудей

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