Киев накроет сильный снегопад: дороги будут чистить круглосуточно

Снегопады по Украине продолжаются уже второй день. В течение дня ситуация не изменится, и в большинстве областей страны снова ожидается снег. В частности, заметет и столицу. В пресс-службе Киевской городской госадминистрации уже заявили, что дорожники КК «Киевавтодор» работают в круглосуточном режиме.

"Работа спецтехники продолжаться и сегодня, поэтому призываем водителей не мешать процессу и не парковать авто вдоль проезжей части улиц и дорог», - призвали представители городской власти.

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня ночью температура может опуститься до -17...-19 градусов мороза, завтра днем будет до - 15 градусов. Перед Крещением, 17-18 января, похолодает до -20, но зато прекратится снег.

В Киеве в связи с похолоданием и снегопадами начали работать 33 пункта обогрева, 10 из которых - в круглосуточном режиме. С их адресами можно ознакомиться по ссылке .

В некоторых из пунктов обогрева можно получить первую медицинскую помощь (в помещениях является аптечки), выпить горячего чая, а в некоторых местах есть банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплые вещи и обувь

Ранее сообщалось, где в Украине за последние сутки выпало до 35 см снега.