Власти США порекомендовали Tesla заменить память на старых электрокарах. Под отзыв может попасть 10 % авто компании

Выпущенные до 2018 года электромобили Tesla Model X и Model S оснащались головным устройством с твердотельной памятью, обладающей ограниченным ресурсом по количеству циклов перезаписи, что со временем лишало машину части функций. Власти США теперь подталкивают производителя к масштабной отзывной кампании, которая затронет каждый десятый выпущенный ею электромобиль.

Власти США порекомендовали Tesla заменить память на старых электрокарах. Под отзыв может попасть 10 % авто компании

Источник изображения: Getty Images

Как отмечает CNBC, американское агентство по безопасности дорожного движения NHTSA рекомендовало Tesla отозвать 158 176 электромобилей Model S и Model X, выпущенных до 2018 года включительно, чтобы заменить быстро «изнашивающуюся» твердотельную память на более долговечную. Проблема заключается в том, что отказ в работе памяти во многих случаях лишает автовладельца доступа к функциям, управляемым через сенсорный дисплей на центральной панели. Если в ряде случаев отключаются функции, влияющие на комфорт (управление климатической системой или электроподогревом), то в остальных возникающие ограничения могли непосредственно влиять на безопасность движения, поскольку бортовые системы лишались обратной связи с водителем.

Для электромобилей Tesla Model S, выпущенных в период с 2012 по 2015 годы, процент отказов твердотельной памяти в головном устройстве достигал 17 %, для выпущенных в период с 2016 по 2018 годы этот показатель снизился до 4 %. По расчётам NHTSA, даже выпущенные в 2018 году электромобили этой модели в ста процентах случаев столкнуться с отказом в работе памяти в ближайшие десять лет. По этой причине ведомство собирается рекомендовать Tesla провести отзыв всех электромобилей Tesla Model S и Model X, выпущенных до 2018 года. В совокупном автопарке машин этой марки они составят примерно 10 %, поэтому для Tesla данная отзывная кампания обернётся серьёзными затратами.

Сейчас Tesla признаёт подобные случаи гарантийными, но ограничивает пробег машины сотней тысячей миль и восемью годами эксплуатации. В принципе, по возрасту под действие обновлённой гарантии подпадают даже самые ранние экземпляры Tesla Model S, а вот ограничение по пробегу может стать препятствием к осуществлению гарантийного ремонта. Если Tesla возьмётся провести отзыв электромобилей, то он охватит и те машины, которые могли не подпадать под действие гарантии. Компания не обязана этого делать, поэтому последнее слово будет за ней.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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